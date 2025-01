L’amministrazione stanzia 30mila euro per Centobuchi e borgo

Il comune di Monteprandone ha stanziato oltre trentamila euro per piccole manutenzioni a Centobuchi e il borgo antico interessati dal passaggio della perturbazione di fine anno. Nell’ultima riunione la Giunta ha deliberato la somma di 14.300 euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale; 5.300 euro per la sistemazione delle aree verdi; 11.300 euro per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio comunale ed ancora 1.200 euro per la riparazione degli impianti sportivi.

Per la viabilità la somma sarà impiegata per sistemare alcune strade bianche ed eventuali buche createsi a seguito del maltempo. Il vento ha creato danni anche nei parchi dov’è stata eseguita la manutenzione di alcune piante e negli impianti sportivi dove sono stati sostituiti i corpi illuminanti fulminati. La manutenzione dei beni del patrimonio comunale ha interessato le scuole e in particolare la tinteggiatura dei locali del centro diurno La Clessidra.

"Stiamo facendo piccoli interventi di manutenzione dopo il passaggio del maltempo. La pioggia ha creato danni alle strade bianche e buche su strade asfaltate – ha affermato il sindaco Loggi – Lavori in attesa di interventi più mirati".