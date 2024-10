L’Atletico Ascoli alla ricerca di nuove soluzioni

Ieri sono ripresi gli allenamenti dell’Atletico Ascoli in vista della trasferta di domenica prossima a Fossombrone, per l’ennesimo derby di questo inizio del campionato di Serie D. Mister Simone Seccardini si è soffermato a commentare con i suoi ragazzi le cose che non hanno funzionato nel match pareggiato contro L’Aquila e in particolare sull’azione del gol che ha consentito agli abruzzesi di agguantare l’1-1, dopo neanche un minuto dal bellissimo tiro a giro di Manel Minicucci con cui i bianconeri erano passati in vantaggio. Un gol, quello di Belloni, che anche a detta dell’allenatore de L’Aquila Giovanni Pagliari è stato importante perché sarebbe stato più complicato pareggiare i conti con il passare dei minuti. Proprio il tecnico abruzzese ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della sua squadra rammaricandosi per il risultato finale: "Abbiamo limitato il palleggio dell’Atletico Ascoli che è uno dei punti di forza dei bianconeri – ha ammesso – Credo che occorra riconoscere i meriti a L’Aquila per come ha condotto la gara, schiacciando l’Atletico nella sua metà campo e non lasciando tante ripartenze. Se l’Atletico non ha giocato come fa di solito credo sia derivato dall’atteggiamento molto propositivo della mia squadra. Sono soddisfatto quindi dello spirito mostrato dai miei ragazzi. Abbiamo giocato una partita di carattere, creando numerose occasioni da gol. Qualche rammarico c’è, perché avremmo meritato di portare a casa i tre punti. Se continuiamo a giocare con questo spirito, le vittorie arriveranno. Abbiamo una squadra giovane e talentuosa, che ha tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato". Insomma, proprio l’allenatore degli abruzzesi ha puntato l’indice sulle difficoltà avute dall’Atletico Ascoli in fase di costruzione del gioco. Un segno evidente di come gli avversari arrivino a queste sfide molto preparati e della necessità per mister Simone Seccardini di trovare le adeguate contromisure.

Valerio Rosa