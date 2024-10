L’Atletico Ascoli fa le prove anti L’Aquila

Sono proseguiti ieri gli allenamenti dell’Atletico Ascoli in vista del match di domenica pomeriggio alle ore 15 quando al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli arriverà L’Aquila. Massima attenzione alla fase difensiva ma anche qualche nuova idea nello sviluppo della manovra e sui calci piazzati. Insomma, la ‘sbornia’ da secondo posto è ormai un ricordo e i bianconeri del patron Graziano Giordani sono concentratissimi. Il ruolino interno infatti è al momento deficitario: pareggio con la Sambenedettese e sconfitta su rigore contro la Fermana. Insomma, c’è la voglia di tornare a far punti anche nel ‘fortino’ di Monticelli. Mister Simone Seccardini si sta godendo il frutto del lavoro svolto in questi giorni, consapevole che diverse squadre costruite per recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato, hanno iniziato con qualche difficoltà. L’Aquila ha iniziato con un netto 3-0 contro la Civitanovese poi è andata a pareggiare a Termoli (1-1), ha battuto la Recanatese (2-1), poi ha subito cinque reti a San Benedetto e ha mostrato tutte le sue fragilità. La vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Fermana (2-0) ha riportato serenità e ottimismo. Le due squadre hanno praticamente lo stesso cammino con tre vittorie un pareggio e una sconfitta e arrivano a questo match appaiate a quota 10 punti. Sarà una sfida tutta da vivere. Da L’Aquila giungono notizie che Giannini ha recuperato dall’infortunio e si sta allenando in gruppo. Potrebbe quindi essere convocato. Mantini torna dalla squalifica scontata la prossima settimana. Al momento la probabile formazione ospite prevede Michielin tra i pali, difesa a quattro con Casella che si giocherà una maglia con Gueli, Alessandretti, Brunetti e Zuccherato. A centrocamo Misuraca, Giandonato e Del Pinto. Davanti il tridente con Banegas, Belloni e Russo con Giampaolo sarà impiegato solo se il mister Giovanni Pagliati sceglierà Gueli per la questione degli Under. Valerio Rosa