L’atto di inciviltà: lattine vuote sparse lungo la scarpata

E’ veramente difficile interpretare il pensiero di persone che partono da casa per andare a sparpagliare lungo la scarpata decine e decine di lattine di birra vuote, in alluminio. Materiale pregiato da riciclare, conferendolo nel bidone blu insieme alla plastica. Invece c’è chi ha riempito un bustone pieno di lattine ed è andato a gettarle tra la vegetazione e la piazzola lungo la strada che da Massignano scende sulla Nazionale e che sfocia di fronte al Ristorante il Contadino. A meno di un chilometro dalla SS 16, in luogo panoramico, si è creato uno slargo dove le persone che scendono dal paese o da latri comuni dell’entroterra, scaricano i rifiuti speciali o da riciclare. In passato il comune di Massignano si è dovuto accollare le spese per rimuovere frigoriferi, vecchie mobilie, scaffali e quant’altro, che persone di pochi scrupoli, notte tempo, erano andate ad abbandonare in quel luogo. Ora c’è da chiedersi chi andrà a recuperare le lattine di alluminio lanciate tra la vegetazione? In quel punto non ci sono contenitori per la raccolta della differenziata, per cui gli operatori addetti al servizio di raccolta difficilmente le noterà. Un malcostume duro a morire e non solo nei paesi dell’hinterland.