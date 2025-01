L’attrice Sonia Bergamasco sarà la protagonista di una retrospettiva

Sono stati presentati gli eventi che si svolgeranno domani presso il Cinecircolo ‘Don Mauro-Nel corso del tempo’ di Ascoli, alla presenza dell’attrice Sonia Bergamasco. Alla presentazione, sono intervenuti don Giampiero Cinelli (presidente del Cinecircolo), Giuseppe Di Caro, Giuseppe Massimi e Ina Komino (componenti del direttivo del Cinecircolo). "Siamo lieti - ha dichiarato don Giampiero Cinelli - di ospitare un’attrice come Sonia Bergamasco, famosa per numerosi ruoli in film e fiction, tra cui Livia de ‘Il commissario Montalbano’". Giuseppe Massimi ha spiegato gli obiettivi del Cinecircolo: "Vogliamo diffondere la cultura cinematografica, invitando attori e registi di rilevanza nazionale". "Sonia Bergamasco - ha affermato Giuseppe Di Caro – è un’artista di primo livello e pluripremiata, che ha avuto una formazione teatrale". Nel corso della presentazione, è stato trasmesso un videomessaggio dell’attrice: "Le storie raccontate al cinema hanno bisogno della presenza degli attori, per arrivare al cuore delle persone". Bergamasco è protagonista di una Retrospettiva con i suoi film, che è iniziata il 9 gennaio e si concluderà il 13 febbraio. Saranno tre gli appuntamenti ascolani, a cui l’attrice parteciperà il 30 gennaio. Alle ore 9, presso il Cinecircolo, verrà proiettato il film ‘Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani, per gli studenti delle scuole superiori. Alle 17.30, nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, Sonia Bergamasco presenterà il libro ‘Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice’. Infine, alle 21, ci sarà la proiezione del film ‘La vita accanto’ di Marco Tullio Giordana alla presenza dell’attrice, seguita da un dibattito e da una degustazione. L’ingresso alle proiezioni è riservato ai soci; ci si può associare all’inizio di ogni serata.

Giuliano Centinaro