Le scelte degli elettori. I nuovi consigli da Monteprandone a Cupra Marittima

Ufficializzata la composizione di tutti i nuovi consigli comunali dove si è votato per il rinnovo del governo cittadino. A Monteprandone, dove il sindaco Sergio Loggi è stato riconfermato per il secondo mandato in modo plebiscitario, con oltre l’81% avrà come collaboratori: Christian Foccadenti (848 preferenze), Stefania Grelli (547), Roberta Iozzi (496), Meri Cossignani (484), Murizio Maurizi (474), Daniela Morelli (471), Marco Ciabattoni (358), Domenico Piunti (340), Antonio Riccio (294), Matteo Spinozzi (238), Kevin Troiano (205). Per la minoranza sono stati eletti Martina Censori ’L’altra Monteprandone’, Ludovica Gambacorta (122), Riccardo Leli (118), Gianna Della Rocca (70). Per la lista ’Noi Moderati’ il candidato sindaco, non eletto, Emidio Del Zompo. A Cupra Marittima, dov’è stato riconfermato per il secondo mandato il sindaco Alessio Piersimoni, il consiglio si compone con 8 consiglieri di maggioranza: Massimiliano Sgrilli, Lucio Spina, Daniela Luciani, Eleonora Sacchini, Eliana Ameli, Stefano Brutti, Donatella Giudici e Remo Lelli. Per la minoranza siederanno in consiglio: Mario Pulcini, Claudio Carosi, Deborha Di Membro e Maria Teresa Pomili. Nel comune di Montefiore dell’Aso, al fianco del nuovo sindaco Nazzareno Ciarrocchi ci saranno: Tonino Maurizi (110), Emanuele Ciarrocchi (86), Lucio Ponziani (43), Sandro Rossi (35), Chiara Belà (30), Oronzo Mauro (26), Gabriele Luciani (25). Per la minoranza: Lucio Porrà, Alessandra Benedetti (80) Giuseppe Giannetti (79). A Massignano il sindaco Massimo Romani è stato rieletto per il terzo mandato al termine di una campagna elettorale severa, con ben 4 liste in campo. Romani sarà sostenuto dai consiglieri: Alessandro Spinozzi, Laura Dumi, Enzo Perozzi, Simone Cittadini, Eleonora Catalani, Giuseppe Del Papa, Michelina Verdecchia; per le minoranze sono stati eletti: Marino Mecozzi, Alfredo Mori, Roberta Lazzarini. A Montalto Marche il rieletto sindaco Daniel Matricardi avrà al suo fianco: Samuele Leonardi, Daniela Speca, Daniela Carlini, Massimo Ercoli, Graziella Cocci, Piero Spaccapaniccia, Federica Mentili. Tre i membri di minoranza: Mirella Breccia, Maria Monia Pasqualini e Leonello Di Felice. A Carassai è stato riconfermato il sindaco Gianfilippo Michetti che si avvarrà della collaborazione dei consiglieri: Samuele Montani (60), Rosita Splendiani (40), Stefano D’Angelo (34), Maurizio Amadio (30), Stefano Giangrossi (18), Kevin Polini (17), Eugenia Georgiani (12). Per la minoranza sono stati eletti: Tiziana Pallottini, Luca Evandri e Vincenzo Polini.

Marcello Iezzi