L’ecoapp premia la raccolta differenziata e rilancia per il 2025

Il Comune di Castel di Lama annuncia i risultati della prima edizione della EcoApp, un’applicazione innovativa pensata per incentivare la raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano attraverso una gestione responsabile dei rifiuti. "La EcoApp ha come obiettivi principali – dichiara Stefano Falcioni i- monitorare i conferimenti, incentivare il corretto smaltimento nei giorni e orari previsti e premiare i cittadini virtuosi. Il 3 novembre 2024 si è concluso il periodo di tracciamento attivo tramite EcoApp, durante il quale gli utenti sono stati invitati a registrare i conferimenti dei propri rifiuti per almeno 12 settimane distinte, ottenendo così la possibilità di accedere a premi fino al 50% del valore della Tari annua. Grazie alla partecipazione dei cittadini, la EcoApp ha prodotto risultati significativi: sono stati tracciati oltre 4.700 conferimenti di rifiuti. Inoltre, 57 cittadini sui 112, che hanno scaricato ed utilizzato l’app hanno ottenuto il premio, dimostrando il proprio impegno nella raccolta differenziata. Il 95% dei conferimenti è stato eseguito nei giorni e negli orari corretti, migliorando così la qualità del servizio di raccolta e contribuendo al decoro urbano. La media dei premi concessi è stata di circa 70 euro per utente, come riconoscimento concreto degli utenti virtuosi. Visti i risultati incoraggianti, l’amministrazione comunale rinnoverà l’iniziativa anche per il 2025.