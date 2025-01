’Leopardi – Il poeta dell’infinito’. Arriva la miniserie in tv su Rai 1

Giacomo Leopardi torna nelle Marche grazie alla serie tv girata a Montecassiano, Potenza Picena, Treia, Recanati, Offagna, Osimo, Pollenza, Ascoli e Macerata. Dopo il debutto nelle sale cinematografiche del film di Natale, girato nelle Marche, ‘Io e te dobbiamo parlare’ con Siani e Pieraccioni, la regione torna protagonista anche in televisione, in prima serata su Rai 1, martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, grazie alla miniserie Rai ‘Leopardi, Il poeta dell’infinito’ di Sergio Rubini. "Mentre il film di Siani e Pieraccioni continua a sbancare i botteghini delle sale cinematografiche di tutta Italia, le meraviglie storiche e paesaggistiche delle Marche saranno ancora una volta protagoniste per due giorni, in prima serata su Rai 1 nella miniserie firmata da Rubini che celebra la vita e l’opera di uno dei più grandi poeti italiani della nostra regione" commenta l’avvocato Andrea Agostini Presidente Fondazione Marche Cultura. Presentata in anteprima mondiale all’81esima mostra internazionale d’arte cinematografica La Biennale di Venezia 2024, la miniserie, prima regia televisiva di Sergio Rubini, è stata girata nelle Marche nel mese di ottobre, in costume, da una produzione composta da circa 120 professionisti, tra le città e i borghi storici della Regione, riportati indietro nel tempo per ricreare le suggestive scenografie dell’800.

In particolare, si potranno ammirare l’arte e la bellezza dei comuni di Montecassiano, Potenza Picena, Treia, Recanati, Offagna, Osimo, Pollenza, Ascoli e Macerata. Per la realizzazione delle riprese sono state selezionate sul territorio 414 comparse e 26 figurazioni speciali. ‘Leopardi, il poeta dell’infinito’ racconta con il grande poeta, filosofo e pensatore politico, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi. "Piuttosto che lo studioso curvo perennemente sui libri – afferma Sergio Rubini –, il nostro Leopardi quindi avrà il piglio di un esuberante enfant prodige che desidera divorare il mondo e viverne appieno ogni sfaccettatura". Protagonista, nei panni di Giacomo Leopardi, Leonardo Maltese. Per l’occasione a Monte Vidon Corrado ci sarà la proiezione della miniserie, composta da due puntate, il 7 gennaio alle 18, al Teatro comunale.

o.fi.