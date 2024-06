L’esordio in giunta con la delega del commercio:: "È il settore della mia famiglia, darò il meglio"

Passaggio del testimone in favore di Laura Trontini, promossa assessore dopo aver vestito i panni di consigliere, su tutto ciò che riguarda il commercio della città e dello sviluppo delle politiche volte a favorire lo sviluppo cittadino, compreso il centro commerciale naturale e la mappatura delle attività commerciali che consentirà di avere una situazione omogenea sui servizi offerti in tutti i quartieri delle Cento Torri. "Niente accade per caso – dice –. La mia è una storica famiglia di commercianti ascolani. Farò il massimo e darò tutta la mia disponibilità per contribuire ad ottenere buoni risultati".