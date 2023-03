L’ex vice sindaco a processo per diffamazione sui social In aula parla la parte lesa

Con la testimonianza della parte lesa è ripreso davanti al tribunale di Ascoli il processo che vede imputato l’ex vice sindaco di Castel di Lama Gianluca Re per il quale la Procura di Ascoli ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, muovendo nei suoi confronti per l’accusa di diffamazione. A denunciarlo è stata a suo tempo Valentina Virgulti, assistita dall’avvocato Giuseppe Falciani. L’imputato è difeso dall’avvocato Anthony Tranquilli. "A proposito di lavoro, lo sapete che una delle linguette striscianti è stata assunta in una ditta che fa servizi per il nostro Comune?". Questa frase scritta su Facebook il 2 marzo del 2021 ha fatto finire sotto inchiesta Re. Nel corso dell’ultima udienza Virgulti ha confermato quanto esposto in denuncia e ha descritto il danno personale in famiglia e presso la comunità lamense. Virgulti è parte civile nel processo ed ha chiesto 10.000 euro, di risarcimento provvisionale oltre al danno da liquidarsi in separata sede. Lo scenario della vicenda è la pagina Facebook ’Striscia la Lama’, amministrata da Valentina Virgulti. Questo il testo incriminato completo: "A proposito di lavoro, lo sapete che una delle linguette striscianti è stata assunta in una ditta che fa servizi per il nostro Comune? Dopo tanta saliva, dopo le piaghe da decubito della mano a scaldare la pubenda, uno strapuntino gliel’hanno dato. Sennò che li metti a fare questi soggetti qua?".

p. erc.