Lezioni di scacchi a Monteprandone. Parte il progetto ’Buona la seconda’

Prenderanno il via giovedì prossimo, a Monteprandone, le attività del progetto ’Buona la seconda’, che vede come soggetto responsabile l’associazione ’Cose di questo mondo Aps’ e reso possibile grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. Il progetto, ammesso a contributo nell’ambito dell’avviso per la presentazione di progetti ’Contrasto al disagio giovanile’, pubblicato dalla Fondazione a valere sul Piano pluriennale 2023-2025, prevede la realizzazione di lezioni per principianti e partite libere di scacchi riservate a persone di ogni età. Gli incontri si terranno nel centro Pacetti ogni giovedì dalle 17 alle 19 dal 16 gennaio al 5 giugno prossimi. Per partecipare, in maniera gratuita alle attività, occorre contattare il numero 3442229927 (anche via messaggio) per effettuare la registrazione. Il sindaco Sergio Loggi ha espresso soddisfazione per la scelta fatta dagli organizzatori.