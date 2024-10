Lo sportello immigrati ora sarà aperto il martedì pomeriggio

Da martedì lo sportello immigrati del Comune di Monteprandone, attivo presso la delegazione comunale di Centobuchi, sarà aperto tutti i martedì dalle 15:30 alle 17:30 (escluso i giorni festivi). Il servizio opera in stretta collaborazione con l’ufficio servizi sociali dell’Ente per fornire informazioni e consulenza ai cittadini stranieri che vivono o lavorano nel territorio monteprandonese. "Lo Sportello Immigrati è un servizio nato diversi anni fa dalla necessità di fornire risposte ancora più attente ai cittadini stranieri che sempre più scelgono Monteprandone come luogo in cui vivere – spiega l’assessore all’integrazione e pari opportunità Stefania Grelli – negli anni sono stati tanti i servizi erogati sia a sportello, sia programmati ad hoc, tra gli altri ricordo l’attivazione di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. E’ un servizio che intendiamo migliorare per andare incontro alle esigenze dell’utenza, in particolare verso le donne e le giovani madri per aiutarle nel superamento del disagio nell’avere e crescere un figlio in un paese diverso da quello di origine, dove ostacoli linguistici e culturali e, spesso, lavorativi non facilitano il processo di integrazione".