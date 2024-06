Maccio Capatonda in città. Ecco ’Cabaret amoremio’

Il Festival Nazionale dell’umorismo ’Cabaret Amoremio!’ di Grottammare si terrà nei giorni 2 e 3 agosto nella terrazza sul mare a nord della foce del Tesino. Quest’anno sarà coordinato da Luca Sestili, con la collaborazione dell’Ufficio cultura e dell’Amat. Due serate diverse fra loro, la prima di carattere sperimentale con ospiti Giorgio Montanini, Fabio Celenza, Francesco De Carlo, intervallati da stand up comedian; Daniele Fabbri, Francesco Areinzo, Chiara Becchimanzi e Martina Catuzzi. Sul palco anche il vincitore della passata edizione Federico Sanfrancesco. La seconda serata sarà più tradizionale, con la consegna dall’arancia d’oro a Maccio Capatonda volto noto della Gialappa’s e poi il ritorno a Grottammare di Giovanni Cacioppo, quindi Flavio Oreglio, volto noto di Zelig. A fare da filo conduttore delle due serate sarà Arianna Porcelli Safanov. L’esibizione dei finalisti, selezionati con cura dall’associazione Lido degli Aranci, ci sarà nella seconda serata con una doppia apparizione. La manifestazione è stata introdotta dal sindaco Alessandro Rocchi che ha evidenziato il grande lavoro dell’assessore Lorenzo Rossi, dell’Ufficio cultura con Tiziana Quinzi e Michele Rosati e della consigliera Rossella Moscardelli, quindi ha annunciato il nome di Luca Sestili quale coordinatore del festival, ma che in realtà, stando dietro le quinte svolgerà il ruolo di direttore artistico. Al fiano del cabaret, come avviene da anni, la Picenambiente e la Regione Marche.

"È la manifestazione grottammarese più longeva e probabilmente il festival di settore più importante in Italia – ha affermato l’assessore Lorenzo Rossi – Negli anni è stato fatto un ottimo lavoro abbiamo ospitato i volti più noti della comicità italiana. Quello su cui abbiamo cercato di lavorare è la capacità di innovare e portare sul palco tutti i linguaggi della comicità sia per mantenere il pubblico storico che intercettare nuove persone". Luca Sestili ha presentato lo schema delle due serate con i nomi degli ospiti e le novità di questa edizione. "Una manifestazione radicata nel territorio – ha affermato il presidente dell’Amat Piero Celani – che rappresenta la città stessa". I prezzi, come ha annunciato la consigliera delegata Rossella Moscardelli saranno sempre piuttosto popolari con la sala divisa in due settori: primo settore 35 euro, secondo settore 30 euro. (lunedì apre la biglietteria per gli abbonamenti).

Marcello Iezzi