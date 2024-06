Marzia, dama di Romana

È Marzia Canali, 54 anni, la dama che sfilerà in rosso e azzurro per le vie delle cento torri con il sestiere di Porta romana nel cuore. "Sono molto emozionata, ma non è la prima volta che sfilo, visto che nel 1991 ho partecipato alla Quintana come damigella. Il mio amore è un amore antico, tramandato dai miei genitori che tornavano dalle vacanze per vedere la sfilata dallo stesso posto con gli stessi amici. Il mio sogno è stato sempre fare la dama e vederlo realizzato oggi è motivo di gioia gratificazione e soddisfazione, e per questo ringrazio il sestiere e faccio l’in bocca al lupo al cavaliere, Lorenzo Melosso".

Nella vita ‘ordinaria’, Marzia è un’insegnante di specializzata nel sostegno per le disabilità. "Questi ragazzi presentano tante risorse che se sfruttate al meglio grande soddisfazione". A tifare per lei, oltre al sestiere, in prima linea anche Vincenzo Ciccarelli, marito nonché fan numero uno. Per l’occasione, il Console del sestiere commenta gli ultimi attimi prima della gara di luglio. "L’effetto come ogni anno è impagabile, come se fosse la mia prima. È vero che ad agosto sarà il settantesimo, ma per per chi le vive dal dentro le quintane sono tutte uguali. Ci si avvicina stando male, lavorando tanto. Ma è una passione e va bene così". Anche il cavaliere Lorenzo melosso commenta: "Abbiamo lavorato per difendere il titolo tutto l’inverno e ora mi sento tranquillo".