Monte Piselli ancora al palo. Ci si mette pure il maltempo: gli impianti restano chiusi

Alla fine, gli impianti di risalita di Monte Piselli, non sono stati aperti. Già sabato sera, con un post sui social, era stata preventivata la difficoltà di aperture delle piste, sia per la mancanza di neve in alcune zone, con il caldo che aveva sciolto la coltre, sia per le pessime previsioni meteo. E in effetti ieri mattina la visibilità nel comprensorio dei Monti Gemelli era davvero ridotta con un forte vento che ha sconsigliato di aprire la seggiovia. "Con l ‘esito positivo dei collaudi per l’impianto seggiovia – è stato scritto sul profilo dalla Stazione sciistica Monte Piselli – si può dare il via ufficiale alla stagione invernale 2024-25. L’innevamento risulta buono sul 70% delle piste, ma sulla restante parte, il rialzo delle temperature degli ultimi giorni, ha causato parecchi danni. Quindi non rimane che attendere le nuove nevicate previste da questa sera, per aprire definitivamente gli impianti di risalita e tornare a sciare. È comunque in fase di riavvio anche la webcam ‘Tre Caciare’ con relativa stazione meteo Monti Gemelli per rimanere sempre informati sulle condizioni atmosferiche qui a Monte Piselli. Le strade sono, comunque, perfettamente pulite. Ancora chiuso invece il Rifugio Tre Caciare".

Condizioni meteo pessime in tutto l’Appennino, da Campo Imperatore a Sarnano con piste spazzate dal vento e dal maltempo che ha reso impossibile aprire gli impianti di risalita anche per questioni di sicurezza. Insomma, alla fine è rimasto aperto solo il Campo Scuola San Giacomo con relativo noleggio, ma ieri le condizioni meteo erano davvero complicate tanto che sono stati pochissimi gli appassionati che si sono avventurati in vetta. "Il presidente del Cotuge, non che sindaco di Ascoli aveva annunciato la riapertura degli impianti per oggi – ha scritto su Facebook il consigliere comunale Francesco Ameli – Purtroppo è tutto chiuso. Impianti chiusi, pista non battuta, rifugio Tre Caciare chiuso quindi vietato andare in bagno o mangiare, webcam da riattivare e addirittura numero di telefono per le informazioni inattivo. Nonostante ciò viva le nostre montagne e viva le persone che le popolano. Meno il Cotuge che sembra navigare a vista".

Tanti invece gli appassionati di corsa sulla neve che hanno partecipato alla 15ª edizione della Eco-Winter Trail Colle San Marco. La manifestazione, organizzata dall’Avis Ascoli Marathon, e dall’infaticabile Peppe Carosi, ha preso il via da Frazione Colle, snodandosi in una gara competitiva di 15 km con 900m di dislivello ed in una gara non competitiva di 8 km con 300m di dislivello. Una manifestazione dalle grandi emozioni.

Valerio Rosa