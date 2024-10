Mostra di fotografia subacquea

Questa sera alle 21, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità, a Centobuchi di Monteprandone ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna ’Oltre lo scatto’. Ospite della serata Vito Daddabbo, appassionato di fotografia e fotografia subacquea. Conseguito il brevetto da sub nel 2019, ha iniziato le immersioni praticando la fotografia subacquea. Affascinato dai primi risultati ha deciso di accrescere le competenze intraprendendo dei corsi di fotografia mirati, per un miglioramento, sia a livello tecnico per il parco attrezzature necessario, sia a livello creativo sulle qualità delle immagini. Ha avuto la fortuna di poter fotografare in diverse località italiane ed estere che meglio si prestano a questa tipologia di fotografia. L’evento è organizzato dall’associazione ’Mosso Piceno La Bottega della Fotografia’, è un’occasione per condividere con fotografi professionisti esperienze in vari settori.