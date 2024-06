Narcotici. Anonimi, apre nuova sede

"Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare", così scriveva Pirandello, così hanno raccontato i presenti del gruppo di narcotici anonimi, che giovedì pomeriggio si sono dati appuntamento nel circolo socioculturale ‘cavaliere Alfredo Santori’, a Brecciarolo, per l’inaugurazione del gruppo ‘Senza catene’. Per l’occasione sono intervenuti il dottor Marco Quercia del Sert di Ascoli, l’assessore Massimiliano Brugni (foto) e molti professionisti. E’ stato un momento per raccontare il loro viaggio nel tunnel della dipendenza da alcol e droghe, attraverso la testimonianza di alcune persone che stanno affrontando un percorso di recupero grazie all’associazione Narcotici anonimi. Storie dure, dolorose, fatte di dubbi, solitudini e dipendenza. Racconti commossi, che mettono in evidenza il sacrificio, la forza di volontà, che accendono speranze, aspettative, che ci devono essere sempre, anche quando pare di aver imboccato un vicolo cieco. Il gruppo Narcotici anonimi è un gruppo di mutuo aiuto, che nasce per la prima volta ad Ascoli e che tratta tutte le dipendenze. Il gruppo sarà aperto solo ed esclusivamente ai dipendenti, tutti i giovedì alle 19, fino alle 20.30, mentre ogni terza domenica del mese si terrà una riunione aperta, dalle 19, potranno partecipare: professionisti, parenti e amici. Narcotici Anonimi è un’associazione che rappresenta uno strumento importante per le persone che soffrono di dipendenza da sostanze e per i loro familiari. Un’associazione che unisce persone che, nella loro vita, si trovano – o si sono trovate – a fare i conti con la malattia della dipendenza.

m.g.l.