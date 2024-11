"Nessuno spazio alla cultura in città"

Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, interviene sulla necessità di rivedere la gestione degli spazi dedicati alla cultura a San Benedetto. In particolare, Troli ha sottolineato il potenziale inutilizzato del Palariviera e dell’area ex-Gil, oggi sede dell’Università di Camerino. Troli, ex presidente dell’Amat, già assessore regionale e comunale, sottolinea il potenziale inutilizzato del Palariviera e dell’area ex-GIL, oggi sede dell’Università. Troli esordisce riferendosi al Palariviera: "Se questa struttura avesse le ruote e potesse essere portata a Rimini o Riccione, lì saprebbero sicuramente come valorizzarla e metterla al servizio della collettività e della cultura locale. In quelle città hanno dimostrato di saper fare certe cose. Qui da noi, invece, non abbiamo neppure più il cinema". Ricorda che il Palariviera, nato come polo per il turismo e la cultura, non ha trovato la giusta collocazione: "Forse non siamo stati bravi a individuare una connotazione precisa per questa struttura e metterla a disposizione del turismo a 360 gradi. Il Palariviera avrebbe dovuto accogliere iniziative per giovani e adulti, essendo uno spazio polifunzionale e potenzialmente preziosissimo. Purtroppo, però, questa sua funzione non si è mai pienamente realizzata". Troli sposta poi l’attenzione sull’area ex-Gil: "Ritengo che la presenza dell’Università sia un valore enorme per San Benedetto e che debba rimanere. Tuttavia, credo che ci siano altri spazi più adatti per ospitarla, come l’area dell’ex stadio Ballarin, mentre all’ex-gil si potrebbe pensare ad uno spazio espositivo".