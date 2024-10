Niente auto e Fai: "Giornata da ripetere"

"L’esperimento ha funzionato e magari si potrà ripetere in futuro. E’ stato un primo test molto, molto positivo con tante famiglie e tanti bambini a passeggio per il centro e tanta partecipazione anche nelle aree con i giochi gonfiabili per i più piccoli. Sono davvero soddisfatto". Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato la ‘Domenica senza auto’ vissuta nel centro storico cittadino. E soddisfatto anche l’assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile, Attilio Lattanzi: "E’ stato un piacere vedere tante famiglie passeggiare nell’area pedonale ampliata per l’occasione – ha ammesso – e poi questi giochi nelle due piazze cittadine sono state particolarmente apprezzate. Sono convinto che questa sia stata una scelta vincente che potremo certamente ripetere". In effetti dopo il grande successo delle iniziative della ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2024’, anche la ‘Domenica senza auto’ è piaciuta ai cittadini e ai turisti che, complice la bella giornata di sole, si sono riversati nell’area pedonale nel cuore della città ampliata, grazie alla chiusura al traffico di Corso Trento e Trieste, creando uno spazio ideale per diverse iniziative in programma. Tra queste, ‘Bimbinbici’, organizzato da Fiab - Amici della Bicicletta, che ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità inclusiva in bicicletta. D’altronde l’amministrazione comunale sta ampliando l’offerta di piste ciclabili in città e adesso ci si può muovere anche con una certa sicurezza. E’ stato poi presentato il progetto ‘Centone - mobilità inclusiva 2025’, realizzato grazie alla collaborazione di diverse organizzazioni, tra cui ’ABC-Corrieri in Bici’, la cooperativa Il Picchio, MarcheAndBike, Remoove e AISla. Un progetto che si propone di garantire una mobilità accessibile per anziani, persone disabili e chi ha difficoltà motorie.

Ma questa domenica di metà ottobre è stata animata anche dalla seconda Giornata Fai d’Autunno. Dopo le oltre mille persone che hanno partecipato nella giornata di sabato alle aperture speciali dell’edizione 2024, anche ieri sono stati tantissimi i visitatori delle ‘Salin’e riaperte dopo un gran lavoro del Professor Giuliano Cipollini e della chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Mozzano, della Tabula Peutingeriana di proprietà della Famiglia Brandozzi ed esposta a Palazzo Bazzani assieme ad una mappa con indicati i vitigni storici d’Italia e della chiesa di Villa Mercatili in cui si trovano le vestigia delle Suore Benedettine, precedenti proprietarie di questo luogo. Valerio Rosa