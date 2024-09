Non si trovano le chiavi, l’eliambulanza cambia zona

Doppio incidente a Montefiore in rapida successione. Il più grave verso l’ora di pranzo in Contrada Aso, dove un trattore si è rovesciato sopra un’auto guidata da una donna di 62 anni, M.R.P. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto il 118 a bordo di un’ambulanza della Croce Arcobaleno di Petritoli e un’altra del presidio Potes dell’ospedale di San Benedetto, insieme ai Vigili del Fuoco. La donna, pur restando sempre cosciente, è rimasta intrappolata nel groviglio di lamiere causato dal peso del trattore. Si è reso necessario un lavoro accurato per liberarla. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’elisoccorso che però non ha potuto atterrare nella piazzola di atterraggio che si trova alla periferia del centro abitato a causa dell’impossibilità di reperire le chiavi del cancello d’accesso. L’elicottero è quindi atterrato in un’area vicina al luogo dell’incidente. Poco dopo, intorno alle 14:30, un altro incidente ha coinvolto un motociclista di 49 anni, S.M. in Contrada Montevarmine. L’uomo ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un fossato. La dinamica ha spinto la centrale operativa del 118 ad allertare l&’elisoccorso, e il motociclista è stato trasferito all’ospedale Torrette di Ancona. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto per gli accertamenti del caso.