Nuove nomine nel direttivo della Misericordia

Il magistrato, organo direttivo, della Misericordia di Grottammare ha effettuato nuove importanti nomine statutarie e operative per l’attività di missione della Confraternita. In primis l’elezione di Alberto De Angelis come nuovo vice-governatore della Misericordia, rivestendo il ruolo lasciato vacante dal compianto Bruno Lucciarini De Vincenzi. Il ruolo di segretario è stato assegnato a Giuseppe Mercuri, mentre gli incarichi tecnici e operativi sono stati assegnati al dottor Terenzio Carboni noto neurologo dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Vice direttore medico è stato nominato il dottor Francesco Bollettini, neurologo dell’Inrca di Ancona. Il dottor Carboni assume il ruolo per anni fu rivestito nella Misericordia grottammarese dal compianto dottor Piero Ripani, che fu sindaco di San Benedetto e primario di Pediatria. "Sono stati anche dati altri incarichi per completare la schiera dei responsabili di settore e dei supervisori dell’area operativa della Confraternita – afferma il governatore Alessandro Speca - In tal modo sono state rinvigorite le fila istituzionali e tecnico-pratiche dell’associazione e a tutte queste nuove figure, che svolgeranno la loro opera a titolo gratuito".