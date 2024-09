Nuovo asilo a Monteprandone:: "La comunità cresce sempre più"

Nella mattina di ieri, alla presenza delle massime autorità, è stato inaugurato l’asilo nido comunale ’L’Albero dei Sogni’ che inizierà la sua attività domani mattina e potrà ospitare fino a 100 bambini d’età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni. L’edificio sorge in contrada San Donato su un’area di circa 12mila metri quadrati e si estende su una superficie di 1.380 metri quadri. E’ una costruzione basata su principi di bioedilizia, sostenibilità ed efficienza energetica. La struttura è dotata di un ampio parcheggio esterno e di un grande giardino, dove sono stati messi a dimora 152 alberi. L’opera, del costo di 3,5 milioni di euro, è stata realizzata da Inail nell’ambito del programma di ’Iniziative immobiliari di elevata utilità sociale’. "Questa è una struttura importante per tutta la comunità di Monteprandone e non solo – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – Una comunità che cresce, la più giovane della provincia di Ascoli. Il nuovo asilo è una delle tante strutture che l’amministrazione ha portato avanti e non ci fermiamo qui. Qualche mese fa abbiamo avuto un finanziamento di 890mila euro per la realizzazione di un altro asilo nido nel centro storico che ci permetterà di arrivare a una disponibilità di 137 posti disponibili tra Centobuchi e Monteprandone". Il primo cittadino ha poi ringraziato i tanti genitori presenti e le autorità, tra cui il comandante della stazione carabinieri, luogotenente Gabriele Luciani, l’onorevole Giorgio Fede, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, e poi esponenti della Provincia, i vertici dell’Inail ente che ha finanziato l’opera, il titolare dell’impresa, la dirigente scolastica, membri dell’amministrazione comunale e poi ha sollecitato un applauso in ricordo della cuoca Silvana Mannocchi, che non c’è più e alla quale si vuole intitolare una zona del nuovo asilo.

Marcello Iezzi