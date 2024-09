Nutrimenti Festival, due giorni su cibo e salute

Attingono alla tradizione e alle conoscenze antiche, guardando al futuro e all’innovazione. Scienza e cibo parlano di cultura e hanno molte cose in comune: in tutto ciò è racchiuso il Nutrimente Festival, in programma oggi e domani a San Benedetto. Nella sua seconda edizione con un programma ricco di appuntamenti che, appunto, uniscono scienza e cibo in un dialogo innovativo, con l’unico filo conduttore del quesito: sappiamo veramente cosa mangiamo, cosa si cela nei nostri piatti, come possiamo sperimentarlo e cosa c’è da sapere? Si potrà scoprire attraverso incontri, conferenze, laboratori, attività interattive e molto altro, dal punto di vista di ambiente, ecosostenibilità, ecologia, filiere corte, culture locali e internazionali, medicina, innovazione, tecnologia, di avvenire e benessere. Il programma è stato presentato dal sindaco Antonio Spazzafumo, dall’assessore al commercio Laura Camaioni, dal rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni, dal direttore di Produzione di Labilia, Mauro Labellarte, dal preside dell’Istituto Alberghiero ’Buscemi’, Vincenzo Moretti, Marcello Naldini della cooperativa Il Faro e per Coop Alleanza da Ilde Olivieri e Raffaella Gaspari.

Il festival ha come partner anche la Sabelli di Ascoli. "Abbiamo scelto il Mercato ittico per una parte degli eventi perchè San Benedetto è città di riferimento del pesce, con cui nasce", ha detto l’assessore Camaioni. Per il rettore dell’Unicam, Graziano Leoni "sarà l’occasione per divulgare dei risultati scientifici. L’università si spende molto per questo evento e la collaborazione con l’Istituto Buscemi è preziosa". "È l’unico festival nel centro sud che parla di scienza e cibo in maniera rigorosa e anche nuova. Abbiamo bisogno di conoscere quello di cui si parla troppo sui social senza competenza tramite esperti del settore: è molto importante per tutti, in primis per bambini e ragazzi", ha commentato Mauro Labellarte.

Anche Vincenzo Moretti, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero ha evidenziato l’importanza della partecipazione dei suoi studenti e insegnanti: "I nostri ragazzi e i nostri insegnanti daranno un contributo significativo a tutte le iniziative", ha commentato. L’evento si articolerà tra la sede dell’Università di Camerino e il Mercato Ittico. La mattina le attività saranno rivolte alle scuole, coinvolgendo studenti di varie età, e nel pomeriggio ad un pubblico adulto, (programma consultabile sul sito www.nutrimentefestival.it). Tra gli appuntamenti, quello di stasera alle 18, del libro di Giulia Biondi ’Le Diete che mi hanno rovinato la vita’, presso la sede Unicam.

Stefania Mezzina