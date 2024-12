Operatori del 118 insieme alla cena di Natale

Operatori del 118 di Ascoli e San Benedetto, insieme per trascorrere una serata in allegria, lontano da emergenze, sirene e corsie ospedaliere. Quasi tutti presenti, tranne quelli che erano di turno. Un appuntamento che si ripete ormai da qualche tempo e da anno in anno si consolida, facendo crescere anche lo spirito di collaborazione fra le due strutture. La cena di Natale, svoltasi al Valleverde, ha visto insieme il personale medico e infermieristico del pronto soccorso di Ascoli e San Benedetto, autisti delle ambulanze ed OSS, compresi i rispettivi coordinatori, dipendenti della AST di Ascoli Piceno. L’evento ha come unico scopo lo spirito di aggregazione nel segno dell’amicizia e, per una sera, anche del divertimento condiviso. Durante la manifestazione, con giochi di gruppo, balli e musica con il Dj Andrea Chiavaroli, estratti i numeri della lotteria per l’assegnazione dei premi messi a disposizione da sponsor locali.