Ora l’Ascoli riaggancia il treno dei playoff. Col nuovo anno potenziamento della rosa

L’Ascoli chiude la prima metà del suo tortuoso cammino con la quarta vittoria di fila ottenuta per 1-0 in casa dell’ultima in classifica Legnago. Al termine del confronto con i veneti gli esiti positivi sono così saliti a 8 e questo ha consentito di riagganciare il treno playoff. Quella vista in campo onestamente non è stata una gara bella e i pericoli creati dall’Ascoli all’interno dell’area difesa dal portiere avversario Perucchini, uno degli ex bianconeri assieme a Franzolini e Palazzino, sono stati davvero pochissimi. In questo sicuramente il gioco espresso è parso far registrare un netto passo indietro, anche a causa di un’altra giornata storta capitata al bomber Corazza.

La dea bendata però ci ha voluto mettere ugualmente la mano su quel tiro innocuo da fuori di Tremolada, capace di trovare la deviazione involontaria di Varone. Al giro di boa così il Picchio ha concluso la sua andata con 24 punti, bottino sufficiente per riacciuffare Pineto e Carpi a ridosso degli ultimi posti playoff. Nel prossimo appuntamento programmato per venerdì prossimo (ore 20.30) allo stadio Del Duca, i bianconeri chiuderanno un nefasto 2024 sfidando la Spal. L’arrivo del nuovo anno invece porterà subito una buona notizia sul fronte del potenziamento della rosa. Dal primo gennaio il tecnico bianconero in attacco potrà avere a disposizione un profilo come quello di Francesco Forte che ha finito di scontare la squalifica per il noto caso scommesse. Nel corso dei prossimi mesi inoltre lo storico club di corso Vittorio Emanuele tornerà a giocare la delicata partita legata alla cessione societaria.

Lo stesso patron Massimo Pulcinelli di recente aveva ribadito la propria volontà ad accogliere eventuali interessamenti. La fumata bianca purtroppo non è arrivata nella scorsa settimana quando, alla scadenza dei termini fissati dall’attuale proprietà (a mezzogiorno di giovedì 12 dicembre), il gruppo americano operante nel mercato finanziario aveva deciso di non proporre alcuna offerta ‘vincolante’ dopo una lunga serie di valutazioni iniziate addirittura a settembre. All’interno della trattativa aveva operato anche il noto advisor Leonardo Limatola. Nel nuovo anno così si potrebbe tornare a lavorare per favorire un ipotetico passaggio di quote. A parlare della trattativa arenata è stato il dottore commercialista Enrico Diomedi, figura incaricata di vagliare eventuali manifestazioni d’interesse. "Tengo a precisare che non ho mai parlato con nessuno di trattative in corso. Negli ultimi tempi ci sono stati alcuni interessamenti a ricevere informazioni circa l’Ascoli Calcio.

Tali informazioni sono sempre state puntualmente fornite dalla società, precisando che, a quanto mi consta, tali richieste di informazioni non hanno poi condotto alla formulazione di alcuna concreta proposta e/o offerta. Tanto premesso per dovere di verità, confermo la mia disponibilità a supportare la ricerca di un potenziale interessato con la necessaria riservatezza e diligenza professionale, ma senza alcuna ingerenza nelle interlocuzioni che l’attuale proprietà potrà o meno coltivare con eventuali interessati".

