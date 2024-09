Palazzina Azzurra, grande festa per i 90 anni

’Palazzina Azzurra 1934-2024 – 90 anni di amore per la cultura e il bello’ è l’evento celebrativo che si svolgerà nel giardino esterno della Palazzina Azzurra (in caso di maltempo lo stesso verrà trasferito presso il teatro Concordia) e prevede la successione di diversi momenti culturali e di intrattenimento, a cura di Elisa Mori della Culture & Events, Main Sponsor l’azienda Panichi di Ascoli Piceno. Dunque mercoledì 18, dalle ore 18, la Palazzina festeggerà i suoi 90 anni, con una serata il cui filo conduttore saranno la cultura e la storia. L’evento prenderà il via con l’intervento dell’ingegnere Stefano Novelli, il quale racconterà la storia e la nascita della Palazzina Azzurra. A seguire sono previste performance artistiche, come spettacoli sul tetto della Palazzina, mentre, per la prima volta dopo decenni, l’orchestra tornerà a suonare sotto la famosa conchiglia della struttura. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente ieri dal sindaco Antonio Spazzafumo, dal vicesindaco Tonino Capriotti, da Elisa Mori e dai fratelli Stefano e Simone Panichi. "Celebriamo una struttura storica che ha cambiato molte volte nel corso dei decenni la propria vocazione, ma che in tutto questo tempo è stata sempre un simbolo di San Benedetto o e di questo dobbiamo ringraziare la lungimiranza dell’ingegner Luigi Onorati", ha detto il primo cittadino.

Dal canto loro i fratelli Panichi hanno ringraziato l’amministrazione per averli coinvolto in questa iniziativa e nel compleanno di questa struttura: "Da sempre ci affascina, per la sua architettura e per la storia e l’importanza che ha avuto per il territorio. Ci piace sostenere questo genere di eventi che sono liberi e gratuiti a tutti", hanno detto. "Abbiamo voluto confezionare un evento che inizierà con una relazione dell’ingegnere Novelli che parlerà della nascita di questa struttura e della sua storia. Quindi inizieranno gli spettacoli con una performance della Compagnia dei Folli, una, tempo permettendo, sul tetto della Palazzina Azzurra e un’altra su viale Olindo Pasqualetti. A seguire ci sarà un’orchestra che si esibirà sotto la conchiglia, come avveniva negli anni d’oro della Palazzina", ha spiegato Elisa Mori. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito (in caso di maltempo si svilupperà alla Palazzina Azzurra), un elemento che riflette l’intento degli organizzatori di celebrare la Palazzina Azzurra e la sua storia, rendendola accessibile a tutti.

Costruita tra il 1930 e il 1934 su progetto dell’ingegner Luigi Onorati, la Palazzina Azzurra nasce come sede del Club del Tennis e del Circolo Forestieri e come destinazione privata. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasformò come popolare punto di ritrovo serale e sala da ballo. Nel 1996 è stata restaurata dal Comune di per divenire centro per l’arte e la cultura.

