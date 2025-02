Passano il concorso ma non vengono assunti

Una situazione paradossale sta coinvolgendo i vincitori e gli idonei del concorso per Operatori Socio-Sanitari indetto dall’Ast di Ascoli. Nonostante l’approvazione della graduatoria pubblicata il 31 ottobre 2024, ad oggi nemmeno i sei vincitori previsti dal bando sono stati assunti. Gli idonei e vincitori denunciano in una nota una grave incongruenza: "mentre la sanità pubblica locale affronta evidenti carenze di operatori socio sanitari chi ha superato il concorso con sacrificio e dedizione si ritrova ancora in attesa di un’opportunità lavorativa".

Lo scorso 31 gennaio, gli idonei hanno partecipato a un presidio organizzato dall’Unione sindacale di base (Usb) per portare all’attenzione delle istituzioni la loro richiesta di assunzione immediata. I partecipanti al concorso hanno raccontato il lungo percorso affrontato per ottenere l’idoneità: mesi di studio, viaggi costosi e faticosi fino ad Ancona, prove d’esame svolte in condizioni climatiche estreme (oltre 40 gradi) e speranze di un impiego stabile nella propria provincia. L’obiettivo di molti era poter lavorare vicino alle proprie famiglie o, per chi veniva da altre regioni, ottenere un impiego sicuro nella sanità pubblica. Tuttavia, la mancata assunzione sembra vanificare ogni sforzo e prospettiva futura.

"Il paradosso diventa ancora più evidente se si considerano i numeri – raccontano i 356 vincitori e idonei concorso Oss dell’Ast di Ascoli - solo nel 2024, ben 12 operatori socio sanitari a tempo indeterminato hanno lasciato Ast per vari motivi. Inoltre, la riapertura di reparti come l’Osco e l’Urologia richiederebbe nuovo personale per garantire un servizio efficiente. Eppure, invece di procedere con le assunzioni previste dalla graduatoria, l’Ast ha proposto contratti a tempo determinato di soli sei mesi".

Un’offerta considerata "un vero e proprio affronto" dai vincitori del concorso, i quali chiedono un intervento immediato al presidente della Regione Marche, all’assessore alla Sanità e ai sindaci della provincia di Ascoli. "Lavorare nella sanità pubblica è il nostro obiettivo, e la nostra professionalità potrebbe migliorare le condizioni di chi è già in servizio, costretto a turni massacranti e a rinunciare a riposi e ferie per la cronica carenza di organico" dichiarano i firmatari della lettera aperta che chiedono di "attingere dalla graduatoria per coprire i posti vacanti, garantire assunzioni stabili e migliorare il servizio sanitario della provincia".