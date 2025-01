Pattinaggio artistico a rotelle, il festival al palazzetto Speca

Si aprirà sulle note di ’Imagine’ di John Lennon, per ricordare il ruolo dello sport come strumento di pace e legame tra i popoli e si concluderà con una coreografia originale e spettacolare alla quale prenderanno parte tutti gli atleti, dal titolo ’I Baci’, il Festival Internazionale del Pattinaggio Artistico a rotelle, in programma con ingresso gratuito al Palasport ’B. Speca’, a San Benedetto, domenica 26 gennaio con inizio alle 16, con la conduzione di Luca Sestili, sarà proiettato un breve filmato, per ripercorrere i 20 anni del Festival, organizzato dalla Diavoli Verde Rosa di San Benedetto, che gode del patrocinio del comune, e ricordare Rosa Bovara (Presidente Onorario della Dvr) e Lino Laghi (primo presidente) fondatori dell’evento. "Ci aspetta un pomeriggio di sport, che attendiamo di vivere", è stato il commento dell’assessore allo sport, Cinzia Campanelli, alla presentazione, avvenuta nella sala consiliare del comune. "Il festival ha come scopo la diffusione della disciplina del pattinaggio artistico a rotelle in tutte le sue specialità; singolo, coppia artistico e gruppi e di mostrare al pubblico la straordinaria capacità di trasmettere emozioni che è propria di questo sport", ha aggiunto Anna Maria Laghi, presidente della Diavoli Verde Rosa. Scenderanno in pista i campioni italiani, europei e mondiali del singolo e della coppia, insieme ai piccoli e grandi gruppi di pattinaggio spettacolo e sincronizzato delle Marche, Umbria e Abruzzo (composti da 4 a 70 elementi). Sono tantissimi gli ospiti attesi: i Campioni Italiani, Europei e Vice Campioni del Mondo specialità Coppia Artistico Micol Mills – Tommaso Cortini; i Vice Campioni del Mondo specialità coppia danza Caterina Artoni – Raoul Allegranti; il pluricampione Europeo di Coppia Artistico Alessandro Fratalocchi (Diavoli Verde Rosa) che si esibirà in coppia con Cecilia Pizzagalli (Performer e Vincitrice della Coppa delle Nazioni). "Anche quest’anno ci sarà la partecipazione di Harry Foschi, che con i suoi 95 anni compiuti è senza dubbio il pattinatore più longevo al mondo, che sarà protagonista di un’esibizione", ha aggiunto Ivan Bovara, istruttore della Dvr. Romolo Bugari, presidente del Comitato Regionale Fisr Marche: "Come sambenedettese sono felice che si svolgano manifestazioni del genere.

Stefania Mezzina