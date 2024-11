Paura a Villa Sant’Antonio per un frontale tra auto: a bordo anche un bimbo

Incidente frontale al centro di Villa Sant’Antonio, paura e feriti. Momenti di paura si sono registrati ieri sera, intorno alle 16.30, nel centro della popolosa frazione di Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. Due auto, una vecchia Fiat Seicento, che proveniva da Ascoli in direzione mare e una Bmw station wagon, che da mare procedeva verso monti, per cause che sono ancora in corso da parte dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli, intervenuti sul posto, sono entrate in collisione frontalmente, proprio davanti al negozio ‘Forno da Tilde’. L’impatto è stato piuttosto violento ed i passeggeri e i trasportati di entrambe le auto hanno riportato ferite non gravi. Sono stati momenti di grande apprensione, perché all’interno di una delle auto c’era anche un bambino.