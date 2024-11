"Per gli show in Giunta si perdono risorse"

Il Comune di San Benedetto ha perso un contributo regionale di 76.000 euro destinato alla difesa costiera, a causa della mancata approvazione del progetto esecutivo entro i termini. Lo denuncia Luigi Cava, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che segnala la gestione dell’amministrazione, accusandola di scarsa attenzione alle priorità cittadine. "Le motivazioni riportate nel documento istruttorio – dichiara Cava – dimostrano come l’amministrazione, impegnata a rincorrere consiglieri fuggiaschi, perda risorse fondamentali per tutelare la Sentina". Cava critica duramente l’amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo, accusandola di distogliere l’attenzione da temi importanti per concentrarsi su "spettacoli di Burlesque e nomine improbabili di volontari certamente non di primo pelo, dall’altra, inevitabilmente distrae dalle cose importanti". Il decreto di revoca, firmato dalla Direzione Ambiente e Risorse idriche della Regione il 5 novembre, chiarisce come nonostante la concessione di un termine al 30 aprile 2024 per presentare il progetto, il Comune abbia disatteso gli impegni.

"Nonostante la disponibilità riconosciuta dalla Regione al Comune, evitando rigidità di fronte a scadenze temporali e attraverso la concessione a predisporre un nuovo cronoprogramma dove veniva indicato il termine del 30 aprile 2024 per l’approvazione del progetto esecutivo, è stato totalmente disatteso il rispetto degli impegni assunti in relazione al finanziamento concesso. A fronte di tale irresponsabile condotta, la Direzione Ambiente e Risorse idriche della Regione non poteva non comunicare l’avvio del procedimento di revoca del contributo con una nota del 10 maggio 2024 alla quale, pure, non è seguito alcun riscontro da parte del comune di San Benedetto". Cava a questo punto chiede di chi sia "la responsabilità di aver fatto perdere 76.000 euro alla comune. E soprattutto, ci saranno provvedimenti o, come sempre più spesso succede, a pagare dovranno essere solo i contribuenti sambenedettesi che si vedranno privati di risorse così importanti".