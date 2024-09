Per l’Ascoli un settembre di fuoco. Sei gare per indirizzare il campionato

L’Ascoli si prepara all’esordio casalingo con la Pianese per provare a regalare la prima gioia ai propri tifosi. La missione di Carrera, del vice Porrini, dello staff e dei bianconeri in questa settimana sarà quella di sistemare tatticamente gli equilibri tra i reparti e soprattutto sviluppare una gerarchia ben precisa per quanto riguarda la linea difensiva, dove adesso ci sarà bisogno di stabilità e non di continui esperimenti. I test estivi scemeranno con la fine del calcio agostano che lascerà definitivamente il campo per consentire di entrare in un settembre dove i valori reali delle squadre usciranno fuori attraverso le prossime gare programmate. Saranno 6 gli appuntamenti che adesso il campionato metterà davanti al Picchio nel corso del prossimo mese. Il primo, come detto, sarà quello che vedrà arrivare al Del Duca la Pianese (lunedì 2 alle 20.45). La formazione del tecnico Prosperi ha mancato di un nulla il successo contro l’ambizioso Perugia. Avanti per 3-0 dopo soltanto una ventina di minuti poi i toscani si sono visti rimontare dai biancorossi fino al definitivo 3-3, ma negli attimi conclusivi della partita resta quella grandissima chance avuta al 96’ col calcio di rigore fallito da Sorrentino e il tap-in poi mancato con Da Pozzo. In occasione del secondo turno inoltre l’Ascoli chiuderà la campagna abbonamenti che nei giorni scorsi aveva visto toccare quota 1.400 tessere. A seguire i bianconeri saranno di scena a Chiavari domenica 8 settembre contro la Virtus Entella nell’incontro previsto alle 21.15 con diretta tv su Rai Sport. Sabato 14 l’altra delicata trasferta consecutiva in casa del Milan Futuro. I rossoneri ospiteranno il Picchio allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (Varese) con inizio stabilito alle 18.30. Il ritorno tra le mura amiche è previsto per domenica 22 (ore 18.30) nel confronto che vedrà i bianconeri sfidare la Lucchese. Giovedì 26 ecco il primo turno infrasettimanale (avvio alle 18.30) al Cabassi per misurarsi col Carpi. Pochi giorni dopo, domenica 29, i bianconeri accoglieranno il Rimini in casa (ore 16.15).

La squadra dopo l’amaro 2-2 di Ferrara è rimasta a riposo anche ieri e tornerà in campo oggi alle 18 per riprendere il lavoro che condurrà il gruppo verso il prossimo match. Secondo il piano sviluppato le sedute si svolgeranno tutte nel pomeriggio fino a venerdì, dopodiché sabato e domenica i bianconeri sfrutteranno le ultime ore a disposizione allenandosi al mattino. Quelle che seguiranno saranno giornate di attente riflessioni anche per i vertici societari che analizzeranno come intervenire sul mercato in questi ultimi giorni al fine di potenziare l’organico. La sessione estiva si chiuderà venerdì allo Sheraton di Milano allo scoccare della mezzanotte.

Massimiliano Mariotti