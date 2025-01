Permessi di parcheggio, per il rinnovo la procedura si può svolgere online

Il 31 dicembre sono scaduti i permessi per le aree cittadine dove sono in vigore in parcheggi blu (ovviamente esclusa la zona del lungomare, dove le zone blu vengono attivate a giugno). Il costo annuale del permesso per i residenti è rimasto invariato ovvero 78 euro ridotto a 68 nel caso di mezzi ecoologici. Per il Paese Alto le tariffe sono le seguenti: 104,00 per i residenti (94 con auto ecologica), 210,80 per i non residenti, ai titolari di attività ricettive e alle Ditte individuali/società di persone/società di capitali ( 195 per auto ecologiche). Gli utenti che hanno già registrato un veicolo e non debbano modificare i dati rispetto all’anno precedente, possono effettuare il rinnovo online attraverso il portale MarchePayment, info su www.comunesbt.it