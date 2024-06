Piazza Dante, il restyling entro l’anno

Piazza Dante potrebbe rifarsi il look già entro il 2024: è quanto emerge dalla discussione di maggioranza degli ultimi giorni, in cui si è cercato di fare il punto in vista del consiglio di metà giugno, nel quale verrà votata la destinazione dell’avanzo di bilancio. Nei piani dell’amministrazione c’è l’affrancamento del Paese Alto dai veicoli in sosta e il recupero dei parcheggi destinati ai residenti all’area di sosta delle scuole ‘Marchegiani’, al di sotto delle quali dovrebbero essere riservati circa 50 posteggi agli abitanti di zona. Il ‘vecchio incasato’, insomma, sta per cambiare assetto. Dall’ultima amministrazione Gaspari a quella di Piunti e ora quella di Spazzafumo, la configurazione del centro storico sambenedettese ha subito e probabilmente subirà modifiche sostanziali. L’idea, per piazza Dante, è di installarvi dell’asfalto stampato, in modo che il pavimento della superficie somigli a quello antico. Un intervento non particolarmente oneroso, per il quale sarebbe necessario un investimento di circa 100mila euro. Non è detto, però, che ciò si possa fare: il comune, in tal senso, deve ottenere il beneplacito della Soprintendenza e della provincia. Se questo non dovesse arrivare, allora il vertice di Viale De Gasperi dovrebbe finanziare un intervento più costoso, il cui valore arriverebbe ad almeno 200mila euro. Nel caso in cui ci sia il benestare, invece, si arriverebbe a bando già in estate e il cantiere durerebbe pochi giorni. Sia quel che sia, il progetto generale è di non consentire il parcheggio sulle piazze principali del Paese Alto. Una misura che coinvolgerà anche piazza Bice Piacentini, dopodiché il centro storico sarà completato. Gli stalli per i residenti verrebbero recuperati al parcheggio al di sotto delle ‘Marchegiani’ e contestualmente il comune eliminerebbe la zona a traffico limitato, che a quel punto non servirebbe più. A tal proposito, però, non è detto che l’abolizione della ztl incontri il favore dei cittadini, che per anni hanno premuto affinché il ‘vecchio incasato’ non venisse preso d’assalto dai veicoli parcheggiati dai clienti dei locali. Per rimanere in tema parcheggi, da oggi quelli sul lungomare tornano a pagamento, con le tariffe che saranno applicate nella fascia oraria che va dalle 9 alle 24. A giugno e per le prime due settimane di settembre, l’obbligo di ticket insisterà solo nei giorni festivi e fine settimana, mentre sarà quotidiano nei mesi di luglio e agosto. Quindi le prime giornate di sosta a pagamento sono il 1° e il 2 giugno. La tariffa oraria è di 1,30 euro, mentre sale a 4,30 euro per 5 ore e 8,60 per l’intera giornata. È inoltre possibile sottoscrivere abbonamenti settimanali (34,60 euro), mensili (129,70) e stagionali (270,20), rivolgendosi agli uffici della Multiservizi.

Giuseppe Di Marco