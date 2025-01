Piazza Montebello, attesa per il progetto

Sarà pronto entro febbraio, il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Montebello. Uffici al lavoro in Viale De Gasperi, dove peraltro bisogna sciogliere il nodo della cabina elettrica, che potrebbe rimanere anche in via Palermo. Nonostante i buoni propositi per l’anno nuovo esposti dall’amministrazione comunale nella conferenza stampa ‘programmatica’ di alcuni giorni fa, il rebus rimane insoluto. Il comune è in attesa di sapere se sia possibile spostare la cabina al parcheggio adiacente alla stazione. Inizialmente si era pensato di riposizionarla in una parte del muro est di via Gramsci, ma ora per l’ente si è aperta quest’altra possibilità. L’altra ipotesi prevede la permanenza di suddetta cabina esattamente dove si trova ora. Il problema, in quel caso, è che si dovrebbe cambiare parzialmente il progetto per inserire degli spazi di manovra utili ai mezzi che dovessero eventualmente operare sulla cabina. Il comune però non ha alcuna intenzione di modificare il progetto, anche perché oramai è stato presentato e nella sua veste attuale è composto da una serie di funzioni a cui l’amministrazione non vuole rinunciare. Una di queste, certamente, è il collegamento diretto fra la stazione e il centro cittadino proprio attraverso via Palermo, che verrebbe dotata di uno scivolo e, più ad ovest, di una scultura. Sia quel che sia, l’elaborato dovrebbe essere redatto entro una trentina di giorni. A quel punto potrà partire tutta la trafila del bando, dell’assegnazione e dell’apertura del cantiere. Nel frattempo sarà necessario capire come integrare o dove spostare i chioschi attualmente esistenti sulla superficie. Altra gatta da pelare, per gli uffici, è lo spostamento del mercato settimanale nei mesi di cantiere: durante la conferenza stampa, gli assessori Camaioni e Vesperini hanno fatto capire di voler ascoltare i commercianti coinvolti e poi formulare una soluzione che tenga delle esigenze di tutti. Sulla forma che assumerà piazza Montebello si è discusso per mesi, finché l’anno scorso è stato presentata l’idea da tradurre in elaborato definitivo.

L’iniziativa include tre ambiti d’intervento. Il primo è sulla piazza, che verrà ripavimentata e abbellita con tende triangolari disposte su pennoni. Il secondo è quello dell’omonima strada, che verrà pedonalizzata dall’incrocio con via Roma a quello con via Pizzi. Infine, la sistemazione di via Palermo, con la costruzione di una rampa accessibile e l’installazione di una scultura a forma di barca.

Giuseppe Di Marco