Piazza San Tommaso al rush finale. Tutto pronto entro dicembre:: "Travertino, pietra lavica e verde"

Sprint finale per la riqualificazione della caratteristica piazza San Tommaso che sarà ultimata entro il mese di dicembre. Quella che rappresenta una delle zone più suggestive del quartiere di Porta Romana, a lavori ultimati, potrà vantare un mix fatto di travertino bianco, pietra lavica e isole verdi. Tutto andrà a completare uno spazio completamente rinnovato e multifunzionale, offrendo un colpo d’occhio che sarà apprezzato da residenti, cittadini e turisti. Proprio il restyling di quest’area consentirà inoltre di ampliare il centro storico. Qui di fatto si è pensato a un’ampia oasi verde proprio a ridosso della pavimentazione di fronte alla chiesa, destinata ad ospitare un’ area giochi attrezzata e comunque dotato di prato, nell’angolo a nord-est della piazza. Di fronte, sul lato nord-ovest, è stato invece previsto un altro spazio con prato verde e attrezzatura per un angolo fitness e per attività ginnica all’aperto. Sul fronte sud ecco una serie di ‘stanze verdi’, ovvero degli spazi rinfrescanti per sostare, con vegetazione curata per definire pareti e copertura.

"Abbiamo fatto un sopralluogo nel cantiere di piazza San Tommaso – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. I lavori stanno andando avanti regolarmente e quindi a breve potremo inaugurarla. Nel progetto voluto per questo tipo di intervento abbiamo voluto lavorare sulla rigenerazione attraverso tre elementi di pavimentazione. Avremo il travertino bianco con una pezzatura piccolina che richiama anche la facciata frontale della chiesa qui presente. A ciò si aggiungerà la pietra lavica siciliana, la stessa che abbiamo utilizzato in corso Trento e Trieste. Qui questo genere di pietra sarà impiegato sui lati del perimetro della piazza. Infine l’elemento fondamentale sarà quello del verde che andrà a completare e decorare un po’ questi spazi. A completamento del tutto sarà installati i giochi per i bambini, con la presenza di altalena e scivoli, oltre un’altalena aggiuntiva per i ragazzi disabili. Questa rigenerazione quindi aumenterà ancor di più il perimetro del centro e questo ci aiuterà ad accogliere al meglio i tanti turisti che stanno arrivando".

La nuova piazza si svilupperà come un giardino articolato su quattro isole verdi. La loro funzione sarà quella di distribuire gli spazi, ospitando la vegetazione e la superficie verde che ora è circoscritta nel quadrato centrale della piazza. Alcune delle isole saranno rivestite da una superficie a prato, in modo tale da formare delle leggere dune, mentre altre avranno un rivestimento di superficie lapidea, realizzata in lastre di travertino ascolano, rialzati dalla quota stradale atti ad ospitare degli elementi architettonici rivestiti di verde che hanno lo scopo di migliorare il livello di comfort climatico.

