Piceno cinema festival: ecco gli ultimi incontri della rassegna

La terza edizione del Piceno Cinema Festival è in corso da ieri nella sala consiliare di Acquaviva Picena. Quest’anno il festival, che termina sabato, si arricchisce di un programma variegato che spazia dalle proiezioni di film all’incontro con importanti nomi del panorama cinematografico, offrendo al pubblico un’opportunità unica di avvicinarsi al mondo del cinema e della musica. La prima giornata del festival è stata dedicata alla musica per il cinema ai tempi dell’intelligenza artificiale, con un incontro speciale con Fabio D’Onofrio, compositore premiato con il David di Donatello. Oggi ’Mattina Scuole’ con Lorenzo Flaherty. Domani, serata conclusiva del festival con il regista Giuseppe Piccioni. Farà seguito la premiazione del film che si aggiudica il premio ’Città di Acquaviva Picena’. "Siamo felici di ospitare un evento che, oltre a celebrare il cinema e la musica, è un’occasione per stimolare la partecipazione attiva delle scuole e della cittadinanza – afferma il Sindaco Sante Infriccioli–. Il nostro paese ha un grande bisogno di promuoversi e fare rete e questo festival offre una grande vetrina". L’ingresso agli eventi è gratuito, ma si consiglia la prenotazione su www.picenocinemafestival.it