Piceno Cinema Festival. Parte il tour della rassegna che celebra Mastroianni

A 100 anni dalla nascita del grande Marcello Mastroianni, il Piceno Cinema Festival decide di deciare in suo onore questa speciale edizione. Il programma della manifestazione è stato presentato alla Camera dei Deputati, dove sono stati svelati i dettagli della rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas, che prenderà il via a San Benedetto. La conferenza stampa si è aperta con i saluti del Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Francesco Battistoni.

Dopo l’intervento in video di Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche, che ha definito il Piceno Cinema Festival ’Un fiore all’occhiello della proposta culturale delle Marche’ e un saluto di Giuseppe Piccioni, regista e presidente di giuria del Festival; si sono alternati al microfono Fabrizio Deriu, ordinario dell’Università di Teramo (partner del progetto), Marco Trionfante, direttore artistico del Festival, francesco Ciarrocchi, dirigente Legacoop, Marinella Pallottini, coordinatrice della giuria del festival. Poi il dibattito, moderato da Luca Sestili, si è arricchito degli interventi degli amministratori di alcuni dei comuni che ospiteranno la kermesse: Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto, Lia Sebastiani, assessore alla Cultura del comune rivierasco Sante Infriccioli, sindaco di Acquaviva Picena, Donatella Ferretti, Assessore all’Istruzione di Ascoli e Massimo Narcisi, sindaco di Monsampolo. A chiudere le parole di Marco Trionfante, Direttore Artistico del Piceno Cinema Festival: "Quando proponemmo questo progetto molti dissero che eravamo folli. In realtà eravamo visionari e i risultati ci danno ragione. Il Pcf, il nostro network di sostenitori e lo splendido territorio nel quale operiamo meritano un palcoscenico prestigioso come la Camera dei Deputati".

La rassegna partirà il 22 ottobre da San Benedetto, toccherà nell’ordine i comuni di Montalto delle Marche, Offida, Monsampolo, Acquaviva Picena, Appignano per concludersi ad Ascoli il 7 dicembre con il galà finale al Teatro dei Filarmonici. In concorso 233 film provenienti da ogni angolo del mondo. La grande novità di quest’anno, è la creazione di una sezione del concorso riservata esclusivamente alle produzioni realizzate interamente con l’Intelligenza artificiale. Si tratta della prima rassegna italiana a riservare una sezione all’ultima frontiera della tecnologia applicata al cinema. I lavori realizzati con AI sono arrivati da: Italia, India, Iran, Canada, Usa, Ucraina, Giappone, Uzbekistan, Spagna, Inghilterra, Cipro, Francia e Taiwan e concorreranno per la vittoria nella speciale sezione AI Innovation award. Quest’anno il festival ricorderà la figura di Marcello Mastroianni, a 100 anni dal sua nascita.

Stefania Mezzina