Piscina: ok al mutuo da 2,4 milioni

Piscina comunale, c’è il sì dell’Istituto per il Credito Sportivo per l’accensione del mutuo con il quale verrà finanziato il rifacimento della vasca esterna. Il comune quindi può incassare i 2,4 milioni, e a questo punto può anche stipulare la convenzione con il Dipartimento ministeriale per lo Sport con lo scopo di incamerare le altre risorse necessarie al completamento dell’opera, vale a dire i 700mila euro provenienti dal bando ‘Sport e periferie’. La fase successiva sarà, quindi, l’emanazione del bando e l’assegnazione dei lavori, che quindi potrebbero partire la prossima primavera. L’intervento ha un obiettivo ambizioso. La nuova vasca sarà infatti di 50 metri, con una profondità massima di due metri e minima di 1,35. Avrà un ingresso separato, e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. L’intervento salvaguarderà l’80% della struttura esistente, andando a preservare tutte le aree possibili.

In tutto, quindi, ci vorranno circa 3,1 milioni, ma non si tratta dell’unico intervento che il comune eseguirà sull’impianto natatorio. Alcuni giorni fa infatti è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della ‘terra di mezzo’, altro lavoro atteso da anni dato che, nei diversi sopralluoghi effettuati, si era palesata l’urgenza di un’azione nella porzione dell’impianto su due livelli, che ospita al piano terra gli spogliatoi, al piano primo le palestre. Gli uffici hanno rimarcato come le permanenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura abbiano provocato la disgregazione dei copriferro delle travature principali, la disgregazione del solaio di copertura e l’ammaloramento complessivo della pavimentazione in legno.

Il tutto ha avuto conseguenze sui locali sottostanti la copertura lato sud, compreso lo spazio destinato alla permanenza degli spettatori. A breve gli uffici individueranno la ditta che si occuperà di effettuare l’intervento, anche se sull’argomento non sono mancate le critiche della minoranza. Come quelle di Luciana Barlocci, che ha fatto notare come questo sia il periodo di maggiore afflusso all’interno della ‘Gregori’.

Questo restyling invece quindi un costo di 400mila euro, di cui 100mila provenienti dalla regione Marche. A fine dicembre 2022 il comune interveniva sull’impianto rimuovendo la vecchia copertura e installando un nuovo tetto in legno, nonché rinnovando i locali e alcune dotazioni della piscina coperta, fra cui le corsie, i blocchi di partenza e altri elementi di equipaggiamento, per un investimento complessivo di 1,03 milioni (di cui 260mila ministeriali). Ora è venuto il turno della vasca esterna.

Giuseppe Di Marco