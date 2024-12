’Plastic free’ alla Sentina

Domenica alle 10.15, i referenti di ’Plastic Free Odv Onlus’ di San Benedetto , con il patrocinio del Comune, propongono un ’CleanUp’ presso la Sentina (spazio Crêuza de mä), via del Laureati 94, Porto D’Ascoli. La partecipazione è gratuita. "Intento dell’Associazione – si legge in una nota – è quello di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica e rifiuti che devastano i nostri mari, i nostri fiumi, i nostri ecosistemi e non meno la nostra salute. Siamo persone che credono nell’impegno personale sapendo che insieme possiamo fare qualcosa e raggiungere obiettivi importanti- Si ricorda che è necessaria per tutti gli interessati, minori compresi, l’iscrizione (gratuita) al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9703/15-dic-san-benedetto-del-tronto".