Ponte sull’Ancaranese. Doppio senso e semaforo, riapre il varco con l’Abruzzo

Dopo la chiusura per motivi di sicurezza del ponte di mattoni sull’Ancaranese, finalmente si intravvede una soluzione: entro il fine settimana il viadotto in cemento armato sarà riaperto in doppio senso di circolazione con semaforo. La chiusura del ponte in mattoni aveva interrotto l’accesso dall’Abruzzo al Piceno: ora si stanno concludendo i lavori sul ponte per l’installazione del semaforo, che permetterà di arrivare nel territorio Piceno agli abitanti del vicino Abruzzo. Finalmente il collegamento in entrambe le corsie tra le due regioni sarà riattivato. È quanto emerso dal tavolo di concertazione che si è svolto ieri mattina per gli ultimi aggiornamenti sull’infrastruttura oggetto di interventi di manutenzione straordinaria sulla piattaforma stradale. Nelle giornate di oggi e di domani, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 22 alle 6, è stata disposta la chiusura al transito nel tratto di competenza della provinciale 3 Ancaranese per consentire alla ditta incaricata di effettuare il montaggio delle barriere laterali tipo new-jersey sul ponte. Il provvedimento, funzionale alla conclusione dei lavori avviati nei giorni scorsi, è stato emesso con apposita ordinanza dalla Provincia di Teramo responsabile dell’intervento e recepito da analoga ordinanza della Provincia di Ascoli Piceno. L’auspicio adesso è che l’apertura in entrambi i sensi di marcia del ponte in cemento, possa alleggerire il traffico lungo la Salaria dove in questi giorni di chiusura del ponte si sono registrate lunghe code e intasamenti, soprattutto durante l’orario di punta, che hanno creato gravi disagi a tutti e soprattutto al commercio locale.