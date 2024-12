Porto di San Benedetto adotta cassette ecosostenibili per una pesca green

Svolta green per gli operatori del porto di San Benedetto. La Op – Organizzazione dei produttori – marineria sambenedettese ha recentemente incontrato il responsabile della startup DuWo per la fornitura di cassette ecosostenibili. Questo incontro segna un ulteriore passo avanti verso una pesca più rispettosa dell’ambiente, in linea con le direttive europee e le normative nazionali. La DuWo, una startup innovativa, ha sviluppato negli ultimi due anni un "sistema" in grado di sostituire le tradizionali cassette in polistirolo, materiali notoriamente non riutilizzabili e difficili da smaltire. Le cassette proposte dalla DuWo, invece, sono realizzate in polipropilene, un materiale anti UV, riutilizzabile e riciclabile, che contribuisce alla promozione dell’economia circolare. Questa innovazione non solo riduce l’impatto ambientale, ma assicura anche la freschezza del pesce lungo tutta la filiera. "Le cassette di nuova generazione", spiega il responsabile di DuWo, "brillano per il loro equilibrio tra sostenibilità e funzionalità: garantiscono un trasporto sicuro senza manipolazioni del prodotto pescato e sono conformi alle normative europee in materia di Green Deal". La soluzione DuWo è anche conforme alla Legge "Salvamare" del 2022, che mira a ridurre l’inquinamento marino incentivando l’utilizzo di materiali più sostenibili. Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dall’integrazione di microchip RFID nelle cassette, che, abbinati alle macchine di lavaggio DuWo Washing Machine, consentono la tracciabilità e la certificazione del lavaggio delle cassette stesse. Questo sistema garantisce una gestione ancora più efficiente e sostenibile lungo tutta la filiera. "La OP – Marineria Sambenedettese dimostra ancora una volta la propria attenzione alla sostenibilità", ha dichiarato la dottoressa Francesca Perotti, consulente dell’organizzazione. "Gli armatori sambenedettesi si impegnano quotidianamente nella raccolta dei rifiuti marini, in particolare della plastica, che poi viene destinata alle discariche. Questo impegno, già lodato da Papa Francesco, si arricchisce ora con una nuova best practice: l’adozione delle cassette ecosostenibili". Secondo la presidente, questa innovazione è perfettamente in linea con le iniziative promosse dalla OP e con le direttive europee per la sostenibilità. "In uno studio realizzato da Ambrosetti per Corepla emerge chiaramente la necessità di incentivare l’utilizzo di materiali riciclati", ha aggiunto. "L’introduzione delle cassette DuWo rappresenta un esempio concreto di come sia possibile raggiungere questi obiettivi".

Emidio Lattanzi