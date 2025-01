’Pranzo della Gentilezza’ Acams. La solidarietà vince a Monsampolo

Ha riscosso molto successo, il ’Pranzo della Gentilezza’ organizzato dall’associazione Acams per sostenere le attività di Kairos Odv, associazione impegnata sul territorio a favore delle famiglie che sono in difficoltà. L’ evento è alla sua seconda realizzazione e quest’anno sarà a sostegno di un progetto pilota di emancipazione ed inclusione scolastica, rivolto ai bambini. Eccezionale la risposta del paese di Monsampolo e non solo, all’appello della presidente Simonetta Sgariglia, che si è detta particolarmente colpita da tanta partecipazione: "Sono veramente felice di questa straordinaria risposta e non posso che ringraziare tutti i partecipanti che hanno sostenuto tale progetto, coordinato dalla nostra insostituibile Francesca Erculei che vede il coinvolgimento del Santo Stefano. Un progetto innovativo che va a supportare degli insegnanti per una didattica veramente inclusiva e che nasce proprio dall’osservazione dei ragazzi che frequentano l’oratorio, con le loro esigenze e fragilità. Ragazzi che per varie motivazioni quali la mancanza delle giuste attenzioni da parte dei familiari o di piccole incomprensioni o difficoltà dovute alla diversa estrazione culturale rischiano di abbattere la propria autostima e di conseguenza la loro serenità. Un’iniziativa che avrà una durata di tre anni e che vuole rispondere ad un’emergenza sociale per far si che i ragazzi diventino uomini e donne del domani nel rispetto delle culture e diversità. Un ringraziamento va a chi ci ha supportato, a partire dall’associazione commercianti Acams, che ha organizzato l’evento, alla Bcc Picena Truentina, Bazar 2 dell’Assassino, al Comune di Monsampolo che ci ha dato la possibilità di realizzare le manifestazioni natalizie tra cui la ’Via del Natale per donare Speranza’, a tutto il direttivo Kairos nelle persone di Daniela Bruni, Sandro Capriotti, Patrizia De Angelis e Silvia Lelli e tutti i magnifici volontari che ogni giorno sono in trincea sul territorio".

Al pranzo erano presenti tra gli altri il sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi, il parroco don Andrea Tanchi, per Coop Alleanza Raffaella Gaspari e Ilde Olivieri e tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato e che da sempre sostengono le attività di Kairos Odv .

Stefania Mezzina