’Premio Letterario Grottammare’. Ecco chi sono tutti i vincitori

Svelati i nomi dei vincitori della 15esima edizione del ’Premio Letterario Città di Grottammare’ promosso dall’associazione Pelasgo 968. Sono intervenuti il segretario Giuseppe Gabrielli, il sindaco Alessandro Rocchi, l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi, il poeta Alessandro Catà, primo classificato nella sezione libri di poesia editi e il poeta Ermanno Capriotti di Colonnnella, Premio speciale Pelasgo 968. I numeri sono di rilievo. "Nella nuova edizione del premio, abbiamo deciso di eliminare tutte le iscrizioni cartacee, che rappresentavano un 30%, mentre l’exploit delle opere prime vanno a rappresentare il desiderio di emergere da parte di autori che si avvicinano alla scrittura per la prima volta – afferma il dottor Giuseppe Gabrielli – I numeri sono rilevanti. Hanno partecipato 962 autori che hanno presentato 1.289 opere di cui 343 per la poesia in lingua italiana e 83 in dialetto, 215 racconti brevi, 327 romanzi, 133 romanzi inediti, 48 opere prime e 22 monologhi di teatro. Il presidente del premio letterario Filippo La Porta ha voluto anche un premio per i giovani che è andato a Tommaso Scarponi di Assisi. Il Premio Città di Grottammare gode del patrocinio del comune di Grottammare, della Provincia di Ascoli, del Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, del Consolato Onorario della Repubblica di Moldava – Ascoli Piceno, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani Recanati, dell’Associazione I Luoghi della Scrittura e del Civico Verde Legambiente Grottammare. Nella sezione D1 Libro edito di poesia ha vinto Alessandro Catà di Porto San Giorgio con ’Alla fine del giorno’ edito da Moretti & Vitali. "Un libro portato a termine con difficoltà – ha spiegato l’autore – diviso in 4 sezioni di cui una dedicata alla morte di mia moglie. Un libro con tanta nostalgia ma non lacrimevole".

Il premio speciale giallo Grottammare a Gabriele Raho di Roma con opera ’Il maniconio di Guillon’ edito Newton Compton. Il premio Speciale Pelasgo 968 ad Ermanno Capriotti di Colonnella con il libro di poesie ’L’ombra dell’assenza’: "E’ un libro in cui parlo della morte di mio figlio Luigi Edoardo, avvenuta a 20 anni in un drammatico incidente stradale. Un modo per combattere la distruzione che lascia nei genitori un simile evento. Con mia moglie abbiamo lavorato affinché si arrivasse al reato di omicidio stradale". Il sindaco Rocchi e l’assessore Rossi hanno evidenziato il valore culturale e turistico del Premio Letterario ’Città di Grottammare’.

Marcello Iezzi