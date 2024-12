Premio Osvaldo Licini: Luca Bertolo vince con 'Ma sedendo e mirando. L'intruso'

La Sala De Carolis-Ferri di Palazzo Arengo ha ospitato la quarta edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplas abbinata alla mostra personale del vincitore di questa edizione, l’artista Luca Bertolo. Una iniziativa dell’Associazione Arte Contemporanea Picena assieme all’azienda Fainplast e al Comune di Ascoli presentata dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore Donatella Ferretti, da Roberta Faraotti della Fainplast e dal professor Stefano Papetti direttore dei Musei Civici.

Il titolo della mostra ’Ma sedendo e mirando. L’intruso’, invita a fermarsi, osservare e riflettere. Il tema dell’intruso, centrale nell’esposizione, non è immediatamente visibile ma si manifesta come elemento estraneo o inatteso che si inserisce nelle opere e nella percezione dello spettatore. L’espressione ’sedendo e mirando’, tratta dalla poesia L’infinito di Leopardi, diventa una chiave interpretativa per le opere di Bertolo.

La quarta edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast è solo l’ultima, in ordine di tempo, tra le iniziative promosse dall’Associazione Arte Contemporanea Picena, confermando quell’impegno, iniziato nel 2007, nella promozione di progetti culturali di respiro nazionale e internazionale, con il preciso obiettivo di collocare Ascoli al centro del dibattito artistico contemporaneo.

Obiettivo oggi condiviso anche dalla Fainplast, main sponsor del premio, azienda ascolana leader mondiale nella produzione di compound, che da sempre sostiene e valorizza l’arte, la storia e la cultura del territorio, come racconta Roberta Faraotti che, insieme al fratello Daniele e al padre Battista, è alla guida dell’azienda: "Con la quarta edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast confermiamo l’impegno della nostra azienda nel territorio attraverso la promozione dei linguaggi del contemporaneo" ha dichiarato Roberta Faraotti.

Anche il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato l’importanza di un premio dedicato alla pittura contemporanea: "Ascoli si conferma una città in grado di dialogare anche con le più recenti tendenze del contemporaneo". L’assessore Donatella Ferretti, ha espresso il suo plauso per la rassegna che ha seguito sin dalla sua nascita.