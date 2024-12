Prezzi del pesce e mare agitato che impedisce le uscite: fari puntati sull’asta di domani

Riflettori puntati, come sempre in questo periodo dell’anno, sull’andamento del prezzo del pesce nei due principali mercati ittici sambenedettesi: quello all’ingrosso e quello al dettaglio. In particolare, il mercato all’ingrosso rappresenta un termometro significativo per l’andamento generale dei prezzi, che per alcune specie subiscono variazioni al rialzo ogni anno quando si è in prossimità delle festività natalizie.

Tuttavia, secondo gli operatori del settore, quest’anno i prezzi non hanno registrato aumenti eccessivi. Gli scampi, ad esempio, si aggirano intorno ai 90 euro al chilogrammo, mentre i rombi oscillano tra i 45 e i 50 euro al chilogrammo. Lorenzo Marinangeli, commerciante di pesce, sottolinea: "L’avvicinamento ai giorni caldi del Natale sta delineando un andamento regolare. Ovviamente, nel periodo di festa, come ogni anno, alcune specie, quelle più pregiate, vengono influenzate dall’entusiasmo per la preparazione di pranzi e cenoni. Ma i prezzi sono accettabili. Gli scampi sono sui 90 euro, i rombi tra i 45 e i 50 euro, ma parliamo di qualità pregiate che risentono della situazione pre-natalizia. Altre specie di pesce, quest’anno, stanno seguendo un po’ l’andamento normale del mercato".

Ci sono addirittura dei casi in controtendenza: i calamari, ad esempio, sono passati dai 22-23 euro di media ai 16 euro al chilogrammo di questi giorni. "In questo caso - spiega Marinangeli - dipende dal discorso della domanda e dell’offerta, perché di calamari se ne stanno pescando tanti in questi giorni e quindi il prezzo scende".

L’attenzione ora si concentra sull’asta di lunedì, che potrebbe essere influenzata dal recente maltempo. Le imbarcazioni, infatti, sono rimaste ai box per 48 ore a causa delle condizioni meteo avverse. Sebbene sulla terraferma, ieri, il sole abbia fatto capolino, il mare particolarmente agitato ha impedito le uscite. Per quanto riguarda il mercato ittico al dettaglio, anche qui i prezzi si mantengono su livelli considerati accettabili.

Pietro Ricci, operatore del mercatino del Porto, spiega: "I prezzi sono buoni, rispecchiano quelli degli ultimi anni. La vendita va discretamente: le persone cercano di spendere il giusto, ma senza esagerare". Le richieste principali riguardano rane pescatrici, scampi e pannocchie, ma come evidenzia Ricci: "Ma si vendono anche tante altre qualità ittiche. Alla fine in cucina viene portato un po’ di tutto".

Emidio Lattanzi