Provinciale Mezzina, operai al lavoro sui primi tre chilometri

Operai a lavoro per sistemare le buche nei primi tre chilometri della Mezzina, ricadenti nel comune di Castel di Lama, ma gli automobilisti dicono: "Basta a rattoppi, serve un nuovo asfalto". All’altezza della rotatoria di contrada Valentino si assiste oramai da anni al solito rituale: rattoppi, che con il passare del tempo stanno diventando veri e propri solchi che rendono l’asfalto pericoloso per biciclette, motorini e auto. E’ necessario rifare l’asfalto, perché basta un temporale perché la situazione diventi nuovamente ingestibile". Non è una presa di posizione, ma un’esigenza vera e propria. Nei primi tre chilometri; dalla rotatoria del bivio di Offida. per finire alla rotonda in contrada Valentino, la situazione è piuttosto complessa, l’asfalto presenta oltre che buche profonde, avvallamenti che risultano piuttosto pericolosi per ogni mezzo, è necessario risolvere il problema con un nuovo asfalto su tutti e tre i chilometri. Inoltre sarebbe auspicabile, anche alla luce dell’ultimo incidente, mettere in sicurezza il fossato a ridosso della Off Quattro, in contrada Cerreto.