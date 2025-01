Quel monumento per celebrare la Samb ancora fermo

Pronto da molto tempo, il prototipo del monumento alla Sambenedettese calcio del maestro Marcello Sgattoni non riesce ancora a decollare. Era stato realizzato per la ricorrenza del centenario della fondazione della Samb, che ricorreva nel 2023, era stato trovato anche l’imprenditore disponibile a dare corpo al progetto, ma poi non se n’è fatto più nulla. Ora proviamo a rispolverare l’idea progettuale, magari per festeggiare qualche altro evento. L’artista ’autoctono’ è ancora disposto e mettere cuore e animo per realizzare il monumento con la collaborazione del suo amico Roberto Capocasa e qualche altro collaboratore volontario, facendo ancora affidamento sulla eventuale disponibilità, di allora, della ditta Movinox di Vincenzo Mora, tecnologie per l’industria alimentare. Insomma, questo è il momento in cui il progetto, fermo da due anni, deve ripartire poiché sembrano esserci le sinergie e le condizioni adatte. E’ lo stesso Marcello Sgattoni a raccontarci come sarà l’opera per i 100 anni della Samb. "E’ un monumento molto semplice e lineare – spiega Sgattoni – Alla base c’è un cuore metà rosso e metà blu della grandezza di un metro e mezzo circa con la scritta: ’Da 100 anni i nostri cuori sono legati ad una stella Rossoblù. 4 aprile 1923, 4 aprile 2023’. C’è poi una catena d’acciaio lunga circa 6 metri che sostiene una stella sempre Rossoblù. L’idea è piaciuta molto al sindaco Antonio Spazzafumo: "Io sono pronto, condivido l’idea e sono disponibile a cercare, con l’autore e i suoi collaboratori, il luogo ideale.

Marcello Iezzi