Quercia tagliata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle 16, per tagliare un albero di quercia, che da diversi mesi pendeva sulla strada, rischiando di abbattersi sulla carreggiata e sulle auto in corsa. Dalle nostre colonne erano partite ben due inviti a rimuovere la pianta prima che finisse sopra i mezzi. Finalmente ieri sono intervenuti i vigili del fuoco e l’hanno rimossa, con buona pace di tutti. L’albero si era spezzato letteralmente ed era in piedi perché trattenuto dai rami delle altre piante, ma con il vento il rischio che si abbattesse sulle auto era piuttosto elevato. Bene l’abbattimento, adesso gli automobilisti si augurano che si provveda anche al rifacimento dell’asfalto dei primi tre chilometri di strada, ridotti orami ad una mulattiera, non solo per le buche, ma anche per i numerosi avvallamenti. La Mezzina, vale la pena ricordarlo, è un’importante arteria di collegamento con l’entroterra ed è inoltre percorsa tutti i giorni dalle ambulanze della Potes di Offida.