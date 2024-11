Quintana: ecco le liste. Sorpresa Piazzarola,. Marozzi sfida Fattori. Porta Solestà con Mancini

La sorpresa è servita. Poco prima che suonasse il gong, ieri sera, per la presentazione delle candidature in vista del rinnovo dei comitati di sestiere, in programma il 15 dicembre, è arrivata la seconda lista alla Piazzarola. Farà capo all’armigero Gianni Marozzi, che sfiderà lo storico tamburino Luca Fattori. Questi i candidati a sostegno di Marozzi: Fabio Luzi, Davide Grasso, Fiorenzo Esposto, Eraldo Pedicelli, Valentino Palombi, Vito Carlo Guarini, Paolo Vagnini, Moreno Galiè, Sirio Salvucci, Enrico Celani, Leonardo Chitarrini, Pierluigi Messidori, Pierluigi De Angelis e Luciana Poli. Al fianco di Fattori, invece, ci saranno Giorgio Agostini, Cristian Amorosi, Cristian Auriemma, Alfredo Bartoli, Lorenzo Bartoli, Fabio Cipollini, Alessandro De Angelis, Andrea Frollo, Rita Governatori, Loreto Marozzi, Lucrezia Piermarini, Sabrina Pulsoni, Alessandro Trivelli e Luca Vannicola. Confermata la lista unica a Porta Solestà, con Andrea Mancini candidato caposestiere. Questi, invece, gli aspiranti consiglieri: Manuel Ranalli, Attilio Lattanzi, Giuseppe Pizi, Stefano Rosa, Emidio Alfonsi, Barbara Cambiaso, Ivan Talucci, Daniele Filiaggi, Silverio Lauretani, Matteo Celani, Giovanni Federici, Luca Sabatini, Daniel Bachetti, Alessandra Nardinocchi, Sara Cappelli e Massimo Tassi. A Porta Romana, invece, sfida tra il caposestiere uscente Gigi De Santis e il suo attuale vice, nonchè storico sbandieratore, Stefano Volponi. Questi i candidati nella lista di De Santis: Dario Brandozzi, Stefano Filippini, Francesco Giantomassi, Bernardino Giordani, Fabrizio Giorgi, Emidio Manfroni, Valeria Marozzi, Patrizia Aidi Boccedi, Paolo Vincenzo Costantini, Gabriele De Angelis, Giovanni De Angelis, Saturno Ferranti, Stefania Giorno, Giantommaso Mariani e Giuliano Scancella. La lista di Volponi, invece, è composta da Vincenza Baiocchi, Valerio Matricardi, Cristiano Matricardi, Beatrice Bucciarelli, Piero Cicconi, Monia Vallesi, Alessio Lancianese, Gianluigi Bartolini, Matteo Ferretti, Luca Gagliardi, Marco Cacciatori, Mirko Bartolini, Paola Regnicoli e Jacopo Cinelli. Unica lista, dopo anni di divisioni, anche a Porta Tufilla. Il candidato caposestiere Lucio Sermarini, storico sbandieratore rossonero, sarà supportato dai candidati consiglieri Laura Cellini, Andrea Mazzocchi, Caterina Alfonsi, Gianluca Iachetti, Alessandro Nespeca, Michael Di Salvatore, Francesco Durinzi, Gianluca Capriotti, Gianluca Scaramucci, Luca Angelini, Romano Di Marco, Gianluca Buratti, Sandro Alfonsi e Maurizio Cante. Al sestiere di Sant’Emidio l’unica candidata caposestiere è quella uscente, Mariangela Gasparrini, sostenuta dai seguenti aspiranti consiglieri: Maria Antonietta Giacomini, Enrico Angelini Marinucci, Giacomo Cinelli, Nikolas Giorgi, Michael Calcagni, Alessandro Cipollini, Matteo Diamanti, Andrea Amadio, Mauro Renga, Lorenzo Spurio, Giorgio Alfonsi, Sergio Gaspari, Giorgio Sirocchi e Matteo Caringola. Unica lista anche a Porta Maggiore, con Gino Petronio candidato caposestiere. Questi i componenti della sua lista: Mirko Petracci, Luca Sansoni, Loredana Ruggieri, Pio Piero Paoloni, Massimiliano Aliffi, Giampaolo Di Mattia, Simona Ceci, Luca Danieli, Andrea Marinucci, Fabio Petroni, Serena Calcagni, Alessandra Fazi, Simona Flammini, Daniele Massi, Simone Oddi, Rosalba Ranalli e Enrico Diomedi.

Matteo Porfiri