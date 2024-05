Radioamatori e 43esimo Parallelo insieme per la città

E’ terminata la grande maratona dei Radioamatori ARI sezione di San Benedetto che per una settimana hanno fatto conoscere Grottammare e il 43° Parallelo nel mondo. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione 43° Parallelo Italy di Grottammare, dall’ARI, presidente Filippo De Renzis e dall’amministrazione comunale, assessore al turismo Lorenzo Rossi. Erano state predisposte 3 mila cartoline da inviare ai radioamatori contattati dagli operatori di Grottammare, ma non saranno sufficienti. Nel periodo 4-12 maggio gli operatori Filippo De Renzis, Rino Piattoni Massimiliano Casalini, che ha effettuato il collegamento più lontano in una città dell’Argentina, Adrio Neroni e Casere Balestra hanno eseguito 3484 collegamenti, lavorando di notte a seguito della scarsa propagazione in ore diurne. Sono stati collegati 82 Paesi nel mondo, tutta l’Europa: Norvegia, Svezia, Inghilterra, Portogallo, Ucraina, Grecia, Malta, Marocco, Israele, Isole Canarie, poi diversi stati americani, Brasile, Argentina, Canada, Indonesia, Cina, Zimbawe, Belize e Giappone. Un grande impegno quello dei radioamatori hanno accettato la sfida battendo il record di due anni fa quando i collegamenti furono 3.022.